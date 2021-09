Melding van steekpartij in Kaatsheuvel, politie vindt geen dader

Als de jeugdvakan­tie­week maar drie dagen duurt, moet je van elke seconde genieten

1 september ELSHOUT - Geen zeven dagen lang hutten bouwen op de speelplaats of in een tentje slapen. Maar wel naar de Efteling en van de schuimspider afglijden. Het gouden jubileum van Stichting Jeugd Vakantie Vreugd Elshout is weliswaar flink ingekort, uitgepakt wordt er wel.