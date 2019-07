Mensen in Veen steken bijna hun eigen huis in brand bij bestrijding van wespennest

Geen paniek in Waalwijk, maar wel veel vragen over stikstof

11:00 WAALWIJK - Van paniek is geen sprake, maar de gemeente Waalwijk sluit zeker niet uit dat grotere bouwprojecten last gaan krijgen van de strengere stikstofregels. Er leven nog wel veel vragen. Zo is nog niet duidelijk welke plannen geraakt worden en wat de gevolgen precies zijn. De gemeente houdt alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.