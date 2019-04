Meststoffenbedrijf in Waalwijk krijgt forse boete voor dodelijk bedrijfsongeval: werkstraf voor directeur

Het is alweer ruim 4,5 jaar geleden dat de 54-jarige Jan Verbeek uit Waalwijk en de 22-jarige Geert den Dekker uit Andel werden bedolven onder een muur. De rechter is met de officier van justitie Ingeborg Koopmans eens dat het bedrijf de zaken absoluut niet op orde had.

Grote vraag was of de vier meter hoge keerwand van 'legostenen’ van ruim duizend kilo per stuk wel veilig genoeg was. De muur bezweek vrijwel zeker onder de druk van vele tonnen kunstmest, die eerder door Verbeek van het éne naar het andere vak was verplaatst. De omgevallen muur werd niet alleen hem fataal, maar ook Den Dekker, die bij de overburen werkte en kwam helpen.

Duidelijke signalen

Volgens de rechter waren er duidelijke signalen dat de wand onveilig was. Er was flinke slijtage. Ook stonden veel wanden niet recht. Verder hield het bedrijf zich niet aan de maximum toegestane kunstmest in de vakken. Het was sowieso slecht gesteld met de arbeidsomstandigheden bij het bedrijf.

De rechter verwijt het bedrijf en de directeur dat er geen maatregelen zijn genomen, waardoor de veiligheid van medewerkers in het geding was.

De officier van justitie had een hogere straf geëist: een boete van twee ton voor het bedrijf en drie maanden cel voorwaardelijk en 180 uur werkstraf voor de directeur. Omdat de zaak al zo lang voortsleept, hebben de verdachten strafvermindering gekregen. Dat is bij de nabestaanden die bij de uitspraak aanwezig waren, hard aangekomen.