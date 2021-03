‘Met bouwplan Op ’t Loev wordt het er alleen maar beter op’

Volgens de gemeentewoordvoerders is wel degelijk uitgebreid met de provincie en andere overheden, zoals het waterschap en Rijkswaterstaat, overlegd over het plan. ,,Zeker al sinds 2006 was er regelmatig overleg over het vervangen van een groot aantal verloederde loodsen door woningbouw, groen en natuur. En nog in 2018 heeft Brabant de bouw van honderd woningen op dit bedrijventerrein goedgekeurd”, zei een gemeentewoordvoerster maandag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State.