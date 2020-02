Met condooms naar Ghana. ‘Te veel tienermeisjes raken nog zwanger’

Kraaij (21) vertrekt maandag voor een werkstage naar Ghana. Condooms en tandenborstels voor de Ghanese kinderen zijn al ingepakt. De derdejaars student verpleegkunde van Hogeschool Avans in Den Bosch gaat zich onder meer richten op seksuele voorlichting aan tienermeisjes.

,,Sommige kinderen van amper dertien jaar zijn zwanger zonder dat ze zelf weten hoe dat kan. Daarom is seksuele voorlichting ook in het kader van family-planning belangrijk. Grote gezinnen behoren tot de cultuur van Ghana.”

Quote Omdat kinderen hun tanden thuis niet poetsen, gebeurt dit twee keer per dag op de scholen, op de klanken van muziek. In de praktijk is hiervoor een klein kraantje beschik­baar Angela Kraaij

Ook gaat Angela zich tijdens haar vier maanden durende stage richten op mondhygiëne. ,,Omdat kinderen hun tanden thuis niet poetsen, gebeurt dit twee keer per dag op de scholen, op de klanken van muziek. In de praktijk is hiervoor een klein kraantje beschikbaar. Vanuit onze normen kunnen we ons hier niets bij voorstellen. Dat geldt ook voor de zeer verontreinigde kwaliteit van het drinkwater in heel Ghana.”

Hoofdzaklamp gaat ook mee

Angela vertelt dat alternatief schoon drinkwater in plastic zakjes wordt gebruikt, goed voor een kopje. Haar plan voorziet tevens in het werken in een ziekenhuis. ,,Daar valt regelmatig de elektriciteit uit en zijn slechts enkele stopcontacten aanwezig. Dit zijn vaak ouderwetse ziekenhuizen, die we in ons land niet meer aantreffen.” In verband met het ontbreken van stroom gaat er ook een hoofdzak­lamp mee.

Angela vertrekt samen met vier medestudenten naar Ada Foach in het zuidoosten van Ghana.

Quote Het probleem is groot in Ghana. Te veel jonge meisjes, kinderen nog, raken zwanger Cees Caron, Stichting Ghanagangers

Het project maakt deel uit van de Brabantse Stichting Ghanagangers, die op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs actief is. Het komend weekend vertrekken twaalf Avans-studenten uit Noord-Brabant naar Ghana. ,,Het probleem is groot in Ghana. Te veel jonge meisjes, kinderen nog, raken zwanger”, aldus Cees Caron van de Stichting Ghanagangers.

,,Het betreft meer dan twaalf procent van de meisjes onder de zeventien jaar. Het vreemde is dat ondanks de voorlichtingscampagnes van de overheid dit percentage elk jaar stijgt. Verder tref je alleen al in de hoofdstad Accra zo’n zestigduizend straatkinderen aan. Het gaat hier vaak om kinderen van tienermoeders.”