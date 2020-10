Met de verkoop van Brabant Sauna verdwijnt een plek van rust en sociaal contact

HAARSTEEG - Het duurde vier jaar, maar de sauna en woonboerderij van Lolita en Ron van Eekert is in augustus verkocht. De nieuwe eigenaren gaan niet verder met de exploitatie van Brabant Sauna, waardoor het doek valt voor het kleinschalige saunabedrijf.

Voor de laatste keer wordt het dompelbad gepoetst en de verkochte relaxstoelen worden opgehaald. Jammer vinden Lolita en Ron van Eekert het wel, dat de nieuwe eigenaren Brabant Sauna niet overnemen.

,,Als dat wel het geval was, hadden we de perfecte kopers gevonden. Niet voor onszelf, maar voor al onze gasten die graag kwamen", vertelt Lolita. ,,'Waar moeten we nu heen?', werd ons de afgelopen tijd veel gevraagd. Ik heb helaas het antwoord niet. Kleinschalige sauna's als deze zijn er in Nederland bijna niet."

Dat maakte het saunabedrijf van het echtpaar Van Eekert speciaal. ,,Bij ons ben je geen nummer", vertelt Ron. ,,Doordat we een kleine sauna zijn, kennen we onze gasten goed en weten we wat hun behoeftes zijn. Daarin onderscheidden we ons van grote wellnesscentra."

Terugblik

In 1994 namen Lolita en Ron de boerderij en sauna over van Peter en Jeanne van Lith

,,We kwamen daar al achttien jaar en toen we hoorden dat het te koop kwam, twijfelden we geen moment en kochten wij het", blikt Lolita terug. Een grote verbouwing volgde waardoor de sauna werd uitgebreid met een buitensauna, stoombad en infrarood sauna.

Vele jaren volgden waarin de sauna iedere doordeweekse avond geopend was voor gasten. ,,In de weekenden waren we open op afspraak of tijdens themadagen zoals een Zen Zondag of Kindersaunadag. We hebben geen personeel, maar onze twee zoons Roel en Niels hebben ons vaak bijgestaan. Daardoor hielden we het vol om alles zelf te doen", legt Lolita uit, die daarnaast nog twintig uur in de week als accountmanager bij een onderzoeksbureau werkt.

Sociale contacten

Met de verkoop van de sauna verdwijnt niet alleen een fijne plek om tot rust te komen, de gasten hadden volgens de eigenaresse er ook hun sociale contacten. ,,Sommigen kwamen wekelijks en er is hier zelfs een liefdeskoppeltje ontstaan", vertelt Lolita met toestemming van de geliefden.

,,Of ik niet een leuke vrijgezelle man kende, vroeg een vaste gast. Dus ik tipte haar een leuke man. Bleken die twee elkaars eerste jeugdliefde te zijn. Gisteren waren zij ook op onze afscheidsavond. Leuk hè?"

Zo'n vier jaar geleden zetten de sauna-eigenaren de woonboerderij en bijbehorend saunagebouw te koop. ,,Nu zijn 60 en 61 jaar en kunnen we nog gaan reizen. We willen een camper aanschaffen, genieten van onze kinderen en kleinkind en we hebben sinds deze week een nieuwe aanwinst in huis: puppy Jagger."

Nieuw huis

In februari begint de bouw van hun nieuwe huis. ,,We gaan op het Geerpark wonen, hier vlak achter. We blijven in de buurt." Maar waar zoeken de saunafanaten de hitte op nu ze niet meer over hun mini wellnesscentrum beschikken? ,,Veel van onze saunagasten, waarmee we na al die jaren een vriendschap hebben opgebouwd, hebben een sauna in de tuin. En als we gesetteld zijn in ons nieuwe huis, komt er zeker een sauna in de tuin."