Met deze hitte is het buiten eigenlijk nérgens te harden, maar in dorpen en steden is het het ergst

Hoe krijg je leerlingen achter hun scherm vandaan? Gymnastiek­do­cent zweert bij de tip van Theo Maassen

WAALWIJK - Apenkooien stond centraal in zijn gymlessen. In bijna elke les werden alle banken, kasten en trapezoïdes uit het materialenhok gehaald. Na 35 jaar neemt gymleraar Jan de Groot afscheid van Het Zilverlicht in Waalwijk. ,,Apenkooien is bewegen en leren.”

16:37