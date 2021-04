Met een flinke knal begint de eindtoets. Daarna is het zwoegen voor groep acht

,,Drie, twee, één, we gaan knallen!” Nadat juffrouw Robin van Sterkenburg deze woorden heeft uitgesproken steken 28 schoolverlaters van basisschool De Vijfhoeven in Vlijmen een potlood in hun ballon, of laten die tussen hun handen klappen. Even is het lokaal gevuld met lawaai, vijf minuten later hangt er een serene rust: gebogen over de IEP-Eindtoets proberen ze een mooi mogelijke score te behalen. Deze dinsdag twee uurtjes met rekenen en taal aan de slag, vandaag herhaalt zich dat nog een keer.