Met een list zorgde Arno van Oversteeg voor vers bloed bij de muziekvereniging in Sprang-Capelle

In 2011 stond Van Oversteeg met een list aan de basis van de ‘revival’ van Sirena. ,,We hadden een barbecue-avond en ik had zonder het iemand te vertellen een workshop geregeld. Ik had de Braziliaanse slagwerkgroep uitgenodigd die ik bij de sinterklaas-intocht in Kaatsheuvel had gezien.” De opzet van Van Oversteeg slaagde. ,,Iedereen was heel enthousiast. Een paar maanden later hadden we onze eigen samba band die al snel 25 leden had. En belangrijk: met veel jeugd, want de fanfare was enorm vergrijsd. Met de samba band kunnen we volwaardige optredens geven.”