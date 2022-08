Met een nog natte koersbroek in de koffer naar de Vuelta: ‘Ik móest en zóu meedoen’

Sociale dienst Baanbre­kers zet panden te koop via makelaar: vist gemeente Waalwijk nu achter het net?

WAALWIJK - Waalwijk wil op de plek van Baanbrekers huizen bouwen, maar of dat gaat lukken is de vraag. De sociale dienst zet zijn vastgoed te koop via een makelaar. Waarom, wil de politieke partij Samen Waalwijk weten. ,,Kan die verkoop worden gestaakt?”

16 augustus