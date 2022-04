Met een vr-bril op je neus ervaren hoe het leven is met dementie: ‘Mijn dochter is boos omdat ik alweer melk heb gekocht’

,Mijn dochter moppert omdat ik wéér melk en kaas heb gekocht in plaats van het wasmiddel waarom ze had gevraagd. Ze is boos omdat de radio hard staat en ik het ding met geen mogelijkheid zachter krijg. Ze leest mijn post omdat ze denkt dat ik dat zelf niet meer kan en als de telefoon gaat, hoor ik haar klagen: ‘Het gaat steeds slechter met ma’. En nu dat feestje. Ik ben op een verjaardag, weet even niet meer van wie. Maar de geluiden, de drukte, de stemmen die door de kamer zweven. Het is niet te doen. Kom we gaan naar huis.