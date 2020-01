Met fusie hopen badmintonclubs Waalwijk leden te behouden

Samenwerking was er al

Het proces is natuurlijk en soepel verlopen. ,,Cultuurverschillen zoals je dat bij voetbalclub kent, zijn er niet”, zegt Anton van Himbergen, voorzitter van FST. ,,En we hadden al een deel van integratie achter de rug. Zo werken we met de competitie samen, anders was het niet mogelijk om met een team in de competitie uit te komen." Spiekermann: ,,Ook zetten we samen jeugdtoernooien op. En met trainingen sloten wij al aan bij FST. De fusie zat er dus min of meer aan te komen.”