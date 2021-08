Met grijpers ruimen langs de Bergsche Maas: zakken vol blikken, krabpalen en waterkannen

De meeste groepen pakten zaterdagmorgen de auto vanaf het grasveld bij de haven in Waspik om naar de Bergsche Maas te rijden om in de uiterwaarden tussen Raamsdonk en Doeveren resten afval, die er na de waterstroom van een paar weken geleden vanuit Limburg naar Brabant achterbleven, op te ruimen. Maar één tiental kiest voor een voettocht. Die duurt veel langer dan gedacht en levert natte schoenen op vanwege het hoge gras. Maar ook een heel fraai plaatje als ze een veld met rode kool passeren. Tientallen fladderende koolwitjes vergezellen het gezelschap een tijdje.

Ook Martin van Mol uit Hilvarenbeek is erbij, samen met nog een handvol leden van Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek en omstreken. ,,We zouden ons eerst aansluiten bij de Maas Cleanup”, vertelt Martin, ,,maar dan zouden we naar Wijlre moeten, Limburg. Dat is nogal een eind rijden. Toen hoorden we van die organisatie dat IVN De Waerdman hier zelf een zwerfvuilopruimactie zou houden, vandaar.”

Afval aanpakken

Tussen de 85 en 90 mensen hadden zich even daarvoor verzameld aan de Overdiepsekade om de oevers weer schoon te maken. Ted Elschot, die samen met Ad de Wilde namens IVN De Waerdman deze actie op touw heeft gezet, is opgetogen. ,,Meestal hebben we er met onze opruimacties zo’n 45. Het is fijn dat het er zoveel zijn om dat afval aan te pakken. Het zorgt ook voor een lelijk landschapsbeeld en het is slecht voor het milieu.” Ook Dilek Odabasi is van de partij, met een eigen grijper: als er ergens in de gemeente een schoonmaakactie wordt gehouden, geeft de wethouder met milieu in haar portefeuille acte de présance. Ze heeft er een dubbel gevoel bij. ,,Al die vrijwilligers, dat is fantastisch. Maar het is jammer dat het nodig is.”

Iedereen wordt voorzien van door de gemeente beschikbaar gestelde hesjes, handschoenen, vuilniszakken en grijpers. Daarna gaan ze op pad, voorzien van een lunchpakket, om de oevers en uiterwaarden te vrijwaren van de erfenis die het hoge water nog heeft achtergelaten. Nog, want Waterschap Brabantse Delta en de boeren hebben de meeste rommel al weggehaald. Volgens Elschot draait het niet alleen om turen naar de grond. ,,Het is een prachtige dag om te genieten van de omgeving.”

Drie uur op pad

Twaalf tot dertien kilometer zal er worden gekuist. Daartoe zijn verschillende sectoren gemaakt. Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek en omstreken en nog vier andere vrijwilligers gaan vanaf pakweg de Gantelweg/Poolseweg in flankbezetting richting de pont die de verbinding vormt tussen Waalwijk en Drongelen.

Ruim drie uur zijn ze op pad. Op het eerste gezicht zien de uiterwaarden er heel netjes uit: fris groen gras, zwerfafval lijkt afwezig. Van Mol: ,,Dat was ook zo. Maar in de buurt van de pont was het raak. Van blikken, waterkannen en prikkeldraad tot een kattenkrabpaal die uit elkaar was gevallen aan toe. We zijn een halfuur bezig geweest om dat allemaal op te ruimen.” De schuld ligt niet bij de Bergsche Maas, meent Van Mol. ,,De meeste troep is bewust door mensen daar neergegooid.”

Kaalgevreten vissen

Ook opvallend: ,,Er lagen enorme vissen, volledig kaalgevreten. Tientallen. Zijn die achtergebleven toen het water zich terugtrok? Geen idee.” De opruimwoede heeft ’m ook iets meer plantenkennis opgeleverd. ,,Een Kattenstaart had ik weleens gezien, maar een Kattendoorn nog niet. Tot vandaag.” Al met al leverde de actie zestig volle vuilniszakken op. Elschot: ,,Erg geslaagd.”