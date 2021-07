Met restauratie van Romboutstoren in de voetsporen van verre voorvader

ANDEL - De Romboutstoren in Andel staat in de steigers voor een grote onderhoudsbeurt. Pim en Peter Tankens gaan de klus klaren en daar is het tweetal van het familiebedrijf Tankens Andel B.V. best trots op. Ook omdat het ruim 140 jaar geleden is dat een verre voorvader van hen ook al herstelwerkzaamheden aan de toren verrichte.

De toren met zijn opvallende stenen spits in het centrum van het dorp heeft in de loop van de jaren meerdere grote en kleine onderhoudsbeurten gehad. Voor het laatst 20 jaar geleden, maar ook ver daarvoor. In 1879 bijvoorbeeld. Die onderhoudsbeurt had nogal wat voeten in de aarde. Het was namelijk de bedoeling de bepleistering van de spits te verwijderen en opnieuw aan te brengen met portlandcement. Dat beschermde beter tegen vocht en temperatuurverandering.

Ongewenst, vond de rijksoverheid destijds. Het middel zou erger zijn dan de kwaal. En, niet minder belangrijk, het gebouw zou zijn oorspronkelijke karakter verliezen. Het schilderachtig effect van oude muren zou eentonig en grijs worden.

Volgens de Rijksadviseurs was het veel beter verweerde stenen te vervangen en waar nodig de muren op te voegen. Al met al reden om er bij burgemeester en wethouders op aan te dringen niet te bepleisteren. Die hadden in de ogen van de Rijksadviseurs toch al een slechte beurt gemaakt door vooraf geen advies te vragen. Via een advertentie in een dagblad in 1876 waarin de aanbesteding werd aangekondigd, hadden ze er kennis van genomen.

Briefwisselingen

Het gevolg: veel briefwisselingen tussen gemeente en de rijksoverheid en ook de commissaris van de Koning in Noord-Brabant bemoeide zich ermee. Van het bepleisteren werd uiteindelijk afgezien en de gemeente kreeg 250 gulden subsidie van de minister van Binnenlandse Zaken omdat de werkzaamheden nu 750 gulden hoger uitvielen.

Drie jaar later dan de bedoeling was, werd het werk uitgevoerd en daarbij zijn Andelnaren betrokken. Eén van hen is metselaar Teunis Tankens. Uit de gemeentelijke administratie blijkt dat hem 305,10 gulden is uitbetaald wegens arbeidsloon en leveranties. Het uurtarief was 1,60 gulden en voor een knecht 1,20 gulden.

,,Nee, dat gaat nu uiteraard niet meer lukken”, zegt Peter Tankens met een glimlach als hij het overzicht bekijkt wat in 1879 aan Tankens is betaald. ,,En de voorbereiding nu heeft ook geen jaren geduurd zoals toen. Als bedrijf zijn we blij het werk aan de toren te mogen doen. We wilden het graag hebben en hebben daarom scherp ingeschreven. Het is ook leuk om als Tankens na 142 jaar weer herstelwerkzaamheden aan de toren uit te voeren.”

Vocht

Was toen het bepleisteren een punt van discussie, dat was nu niet aan de orde. De spits blijft zoals hij is, maar blijft wel gevoelig voor vocht. Tankens: ,,De bovenste meter gaat ervan af en wordt weer opgemetseld. Al het voegwerk van de spits gaat eruit en wordt vernieuwd om hem waterdicht te krijgen. Een gedeelte van de borstwering wordt opgemetseld en het voegwerk van de toren wordt hier en daar vervangen.”

Het werk bestaat verder uit onder andere het vergulden van de wijzers op de vier wijzerplaten, het herstellen van balken in de toren, het vervangen van de klepel van de luidklok en het nazien van de ophanging. In aangrenzend kapelletje, bekend als het Huis van Jan Claesen, wordt een toilet en een keukentje geplaatst.

Tankens: ,,Alles bij elkaar is het toch een arbeidsintensieve klus. Ook als inwoner van Andel vind ik het mooi om er aan bij te dragen dat de toren weer voor 25 jaar mee kan.” Volgens de planning is het werk aan het eind van het jaar klaar.