Met rollator het ijs op: 84-jarige Henk wil toch nog even schaatsen

75 keer bijstands­frau­de in De Langstraat. Maar boetes vanwege coronatijd nu niet geïnd

11 februari DE LANGSTRAAT - De drie Langstraat-gemeenten kregen vorig jaar 75 keer te maken met Bijstandsfraude: mensen met een uitkering die verkeerde informatie verstrekten over hun inkomen, vermogen of leefsituatie. In bijna de helft van de gevallen volgde een boete, die overigens sinds maart niet worden geïnd.