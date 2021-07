Met rollator of rolstoel naar de begraafplaats valt niet mee: Waalwijk pakt looppaden aan

WAALWIJK - De algemene begraafplaatsen in Sprang-Capelle en Waspik moeten veel beter toegankelijk worden voor bezoekers met bijvoorbeeld een rollator of rolstoel. De looppaden met grind en kiezels vormen nu vaak een obstakel. En dat leidt tot klachten.

Met het verharden van de paden is een flinke investering gemoeid, naar schatting zo'n 550.000 euro. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich donderdagavond achter een motie van SGP, LokaalBelang en VVD om de paden onder handen te nemen.

,,Voor alle inwoners van onze gemeente moet het mogelijk zijn om zonder hindernissen de begraafplaatsen te kunnen bezoeken", betoogde SGP-fractievoorzitter Richard Tiemstra tijdens de behandeling van de kadernota. ,,Zowel voor het bijwonen van begrafenissen als voor het bezoeken van het graf van een overleden familielid of dierbare.” Volgens het raadslid bereiken zijn partij steeds meer klachten.

De gemeente Waalwijk telt vier algemene begraafplaatsen: aan de Tilburgseweg en Heistraat in Sprang-Capelle, Roonlaan in Waspik en de Bloemendaallaan in Waalwijk. Bij de laatste begraafplaats (Bloemendaal) zijn de looppaden al wel geasfalteerd. Maar dat geldt niet voor de andere terreinen in Sprang-Capelle en Waspik. Daar zijn de paden verhard met grind.

Volgens de partijen past deze kiezelverharding weliswaar bij de inrichting en stijl van deze begraafplaatsen, maar vormt het een probleem voor mensen die slecht ter been zijn. Een bijkomend nadeel is dat het lastig, duur en milieubelastend is om deze paden onkruidvrij te houden.

Er zijn in de ogen van de fracties voldoende alternatieven voor het verharden van de loop- en toegangspaden, zoals asfaltering, beton, gebakken stenen of klinkers. ,,Er is zelfs verharding met de uitstraling van grind", aldus Tiemstra.

Het Waalwijks college gaat nu de verschillende mogelijkheden onderzoeken. Er moet dan ook meer duidelijk worden over de kosten. En waar het geld vandaan moet komen.

Opbrengsten Haven

LokaalBelang deed alvast een suggestie. Het plan kan mogelijk betaald worden met een deel van de opbrengsten van de grondverkoop op het Waalwijkse bedrijventerrein Haven. De gemeente houdt daar miljoenen aan over.

Veel geld daarvan wordt gestoken in het Waalwijkse centrum, maar ook de dorpen Sprang-Capelle en Waspik zouden er mee van moeten profiteren. ,,De opbrengsten ten noorden van de A59 moeten ten goede komen aan de hele samenleving", benadrukte Timon Klerx, fractievoorzitter van LokaalBelang.

De partijen zitten in ieder geval niet te wachten op een forse stijging van de grafrechten om de plannen te bekostigen.

Uiteindelijk stemde alleen de ChristenUnie tegen de motie. De partij mist een financiële dekking van de plannen.