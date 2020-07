Mevrouw Kuijs uit Haarsteeg krijgt op 100ste verjaardag haar eigen bankje

Met haar knaloranje, sportief uitziende zonnebril op lacht ze breed in de camera. De foto van Marietje Kuijs-Van Opzeeland prijkt aan de muren van verzorgingshuis Sint Janshof in Vlijmen. Haar kamerdeur is versierd met ballonnen. De naar eigen zeggen 'rasechte Haarsteegse' straalt. Vandaag krijgt ze haar eigen bankje. Daar leefde ze de afgelopen maanden naartoe.

Wanneer haar familieleden zich in haar kamer hebben verzameld, hangt locoburgemeester Kees van Bokhoven zijn zilveren ambtsketen om haar nek. ,,Nu ben ik even burgemeester'', glundert ze. ,,Heb ik dat ook weer meegemaakt.''

Aardappels schillen voor Duitse soldaten

Mevrouw Kuijs wordt in 1920 geboren in een boerderijtje aan de Ipperhoeve in Haarsteeg. Het huis staat er nog altijd. Met maar liefst elf kinderen zat ze er vroeger aan tafel. Terwijl ze van haar kopje koffie nipt, vertelt ze over momenten in haar leven die haar het meest bijbleven. Zo maakte ze als jonge vrouw de Tweede Wereldoorlog mee. Voor Duitse soldaten moest ze aardappels schillen - een beeld dat nog haarfijn op haar netvlies staat.

Volledig scherm De 100-jarige mevrouw Kuijs van-Opzeeland voelde even aan de ketting van locoburgemeester Kees van Bokhoven. © Marc Bolsius

Ze trouwt met Jan Kuijs, waarop ze in Heusden gaan wonen. Daar krijgen ze twee zoons en een dochter. Samen met haar man start ze er een kolenzaak, die later werd uitgebreid met een transportbedrijf. Hard werken. Daar staat ze altijd al om bekend. Het is ook één van haar geheimen om de leeftijd te bereiken die ze nu heeft. Net als geen alcohol drinken en niet roken. En, jawel: het eten van Brinta.

Reizen

Tijden veranderen. Haar kleinkinderen worden geboren en haar man overlijdt. Ze krijgt tijd voor dingen die voorheen niet mogelijk waren. Zo brengt ze veel tijd door met haar familie - in de Drunense Duinen bijvoorbeeld - en maakt ze mooie reizen. Met de trein gaat ze door heel Nederland, en ze bezoekt verschillende familieleden in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland.

Een ander belangrijk moment in haar leven is de geboorte van haar zes achterkleinkinderen. In haar kamer hangen foto's waarop ze trots met hen poseert. Als het tijd is om naar haar bankje te gaan, staat mevrouw Kuijs binnen no-time op. Locoburgemeester Van Bokhoven vraagt of ze nog wat water wil. ,,Nee joh, bende gek!,'' grinnikt ze. Ze kan haast niet wachten. Omringd door haar dierbaren neemt ze plaats op haar bankje bij de Jeu de Boulesbaan in Haarsteeg. Vlakbij haar ouderlijk huis aan de Ipperhoeve.