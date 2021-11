Mexx International in Drunen wint Brabantse BOV-Trofee

Kroon op het werk

Met hun RNF Group, waaronder ook Ferro Footwear valt, namen Ferry Helmer en Ron Janssen in 2017 modemerk Mexx over. Het pand aan de James Wattlaan in Drunen breidden ze flink uit, onder meer voor een nieuwe ontwerpafdeling. ,,In de ruim vijfentwintig jaar dat we ondernemer zijn hebben we van alles meegemaakt en hebben we met vallen en opstaan een groot bedrijf opgebouwd. Het klinkt misschien wat hoogdravend, maar Mexx is daarvan de kroon op ons werk. Een oer-Nederlands merk van wereldfaam. Ik ben er trots op dat we dat mogen uitrollen”, zei Janssen al eerder.