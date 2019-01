Michael van Gerwen is niet bescheiden tijdens de huldiging in Vlijmen: ‘Ik ben gewoon de beste’

Minister Cora van Nieuwenhuizen gaf de Vlijmenaar drie zoenen, plus de boodschap dat darten wat haar betreft best olympisch mag worden. ,,Want waarom boogschutten wel, maar darts niet? Dan hebben we er meteen een kampioen bij.‘’ Het voorstel wordt op het Plein met applaus ontvangen, maar het is de vraag of het ooit zo ver komt. De invloed van de minister van Infrastructuur reikt niet zo ver, ondanks dat ze zelf groot dartfan is.



Van de provincie Brabant kreeg ‘MvG’ een tasje met daarin ‘alles wat maar in de Brabantse rood-witte kleuren te krijgen is'. En een bakker uit het dorp kwam met een reusachtige taart op de proppen, in de vorm van de wereldbeker. Hij nam ook duizenden kleine groene taartjes mee, voor het publiek. Verder werd Van Gerwen getrakteerd op optredens van onder andere Zanger Kafke en Raymon Hermans.