MIKZ vangt tot nu toe bot met verzoek schadevergoeding na verbod op Stint

Dat bleek dinsdag tijdens een zitting bij de Raad van State in Den Haag. Toenmalig minister Cora van Nieuwhuizen besloot tot het verbod naar aanleiding van het ongeluk met de Stint in Oss in september 2018, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. De rechtbank in Groningen bepaalde eerder dit jaar dat de minister te overhaast en onzorgvuldig te werk is gegaan bij dat besluit. Tientallen organisaties hadden een rechtszaak aangespannen tegen de verbanning van de Stint van de openbare weg, daaronder MIKZ uit Sprang-Capelle.