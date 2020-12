Milieustation Hank lijkt gered, dankzij dit plan van inwoners

Na vijf jaar werk in Brazilië even terug: ‘Waardevol wanneer je groei ziet in leven van mensen’

10 december WIJK EN AALBURG - Remon Vervoorn doet in Brazilië zendings- en opbouwwerk en is met zijn gezin even in Wijk en Aalburg voor familiebezoek. Ook komt hij de gemeenteleden van Hervormd Aalburg, een van zijn grootste sponsors, vertellen over zijn werk.