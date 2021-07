Miljoenen extra voor toekomstplan staat gewoon op de agenda in Heusden

Overigens kan de gemeenteraad tijdens de vergadering alsnog besluiten, het onderwerp van de agenda te halen.

Pas op de plaats

De kosten voor het grote toekomstplan lopen alsmaar op. In juni 2018, toen de provincie het plan officieel vaststelde, werd nog uitgegaan van ruim 102 miljoen euro. Inmiddels staat de teller op 128 miljoen. Het provinciebestuur (4,3 miljoen), Heusden en Waalwijk (elk ruim drie miljoen) wordt nu gevraagd extra geld apart te zetten.

Waalwijk zei daar vorige week al ‘ja' tegen, hoewel met tegenzin. Provinciale Staten echter maakten vrijdag pas op de plaats. Er is namelijk officieel nog geen schop de grond in gegaan voor het miljoenenproject en de provinciale politiek wil nu wachten op de uitspraak van de Raad van State over het plan en de ingediende bezwaren.

Prijskaartje

Na die uitspraak, die al verschillende keren is uitgesteld, is immers duidelijk of en zo ja op welke punten de plannen aangepast moeten worden. Dan kan daar ook een prijskaartje aan gehangen worden. Bovendien, als de uitspraak niet snel komt, treedt verdere vertraging op en worden de kosten nog hoger. De Staten willen al die zaken eerst op een rij. Het werk is overigens al aanbesteed en er zijn al de nodige voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Op voorhand is al wel duidelijk dat de plannen in elk geval vanwege de stikstofproblematiek aangepast moeten worden. De rekenmethodes die zijn gebruikt om de stikstofneerslag in natuurgebieden te compenseren, zijn in een andere zaak al door de Raad van State immers van tafel geveegd.

Verzet

Als de plannen voor 128 miljoen euro worden uitgevoerd, betalen Waalwijk en Heusden elk zo'n dertig miljoen. De provincie draait vrijwel geheel op voor de rest.

De GOL heeft betrekking op een betere doorstroming van het verkeer, de aanleg van randwegen, het weren van sluipverkeer, maar op natuur en recreatie, afvoer van water, versterking van de economie. Tegen de plannen bestaan de nodige bezwaren.