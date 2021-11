Dit blijkt uit een bijna 90 pagina's tellende zogenoemde tussenuitspraak die de Raad van State vandaag heeft gedaan. Provinciale Staten zullen in elk geval beter moeten kijken naar het stikstofonderzoek waarop de plannen zijn gebaseerd, en naar een maatregel die bedoeld is om de stikstofuitstoot in het gebied te verminderen. Nadat de provincie hierover een nieuw besluit heeft genomen, doet de Afdeling bestuursrechtspraak een einduitspraak over de plannen. Wie eerder bezwaar maakte op de punten die te maken hebben met de stikstofproblematiek, mag daaraan vooraf bij de Raad van State wel eerst zijn of haar mening geven over de oplossing die de provincie heeft gekozen.