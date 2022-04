Minder grote hallen op veelbesproken stuk grond in Heesbeen

HEESBEEN - De mogelijkheden om aan de noordkant van het veelbesproken Verdoornterrein in Heesbeen bedrijfshallen te bouwen, zijn verder ingeperkt. Zo mag een minder groot deel van de twee stukken grond bebouwd worden. Of iedereen blij is, moet nog blijken.

Met de aanpassing geeft Heusden gehoor aan opmerkingen die zijn gemaakt door onder meer buurtbewoners. In het oorspronkelijke plan mocht nog 83 procent van de twee percelen worden bebouwd, nu is dat teruggebracht tot zestig procent. De stukken grond zijn in totaal 1535 en 1691 vierkante meter groot.

Sommige mensen hadden ook graag gezien dat de toegestane maximale bouwhoogte verder omlaag zou zijn gebracht dan tot de zeven meter die nu geldt. Maar op dat punt doet Heusden geen water bij de wijn. In het oude bestemmingsplan geldt nog een maximum van tien meter; zeven meter is volgens de gemeente nodig om te kunnen bouwen in twee bouwlagen.

Wel of geen behoefte

Kritiek dat de afstand tussen bouwkavels en bestaande woningen wel erg kort is, wijst Heusden af. Nu geldt nog een groenstrook van vijf meter, dat wordt acht meter. Anderen stellen dat in Heesbeen helemaal geen behoefte is voor de bouw van nieuwe bedrijfshallen en wijzen erop dat elders in Heesbeen hallen leegstaan. Maar volgens Heusden is in de regio nog steeds te weinig bedrijventerrein; het voordeel zou zijn dat op de grond toch al gebouwd mocht worden. Angst voor sluipverkeer door Heesbeen en het ontstaan van gevaarlijke verkeerssituaties door de bouw van twee bedrijfshallen heeft Heusden niet.

Als de gemeenteraad van Heusden het bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen herziening 2021 vaststelt, komt het zes weken ter inzage en kunnen bezwaren worden ingediend.

Ooit in beeld voor woningbouw

De discussie over de invulling van de betreffende grond, ingeklemd tussen Industrieweg, Voorstraat en de Heesbeenseweg, speelt al veel langer. Heusden kocht de agrarische grond eind vorige eeuw voor 1,4 miljoen gulden. In 2009 lagen er plannen om zo'n veertig huizen, waaronder seniorenwoningen, te bouwen. Het kwam nooit van de grond doordat er te weinig belangstelling was. Ook zou een 400 meter aarden wal moeten worden aangelegd als geluidswering tegen provincialeweg N267.

Toen Heusden de grond vervolgens in 2018 te koop zette voor de bouw van twee bedrijfshallen, leidde dat tot flinke commotie in het dorp. De gemeente en de inwoners gingen daarop met elkaar in gesprek. Eén van de uitkomsten is dat Heusden de mogelijkheden heeft ingeperkt: een kleiner bebouwingsoppervlak, lagere gebouwen, meer groen, een andere ontsluiting.

Op de rest van de grond (richting rotonde) blijft in principe woningbouw mogelijk.