Minder vleermuizen: 'Ligt het aan Fort Giessen?’

,,Het fort is gerenoveerd, misschien is er toch te veel veranderd?’’ denkt Carlo Wijnen hardop. ,,Dat zou een logische oorzaak kunnen zijn. Maar het kan ook net zo goed met de warme zomer te maken hebben. Daardoor is de luchtvochtigheid in de ruimte minder dan anders en daardoor minder geschikt voor de vleermuizen om te overwinteren.’’

Hoe de cijfers zich verhouden tot vleermuistellingen in de rest van het land is nog niet bekend. De telperiode loopt nog tot 13 februari. ,,Pas daarna kunnen we er echt conclusies aan verbinden’’, zegt Wijnen. In elk geval gaan experts van de vleermuizengroep op zoek naar antwoorden. Daarbij wordt ook naar de renovatie gekeken.

Volledig scherm De werkgroep telde vleermuizen in Hank en omgeving. © Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant

Volgens Wijnen ligt het niet voor de hand dat de vleermuispopulatie afneemt. ,,We zien op andere plekken juist een toename. Niet alle vleermuizen houden een winterslaap en niet alle vleermuizen gaan naar binnen. We zien slechts een fractie. Maar uit de tellingen kunnen we wel trends afleiden.’’