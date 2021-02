Minder woninginbraken tijdens corona: maar pas goed op je fiets

Aanleg glasvezel in Waspik gaat door: 'Dit is heel belangrijk’

17 februari WASPIK - Delta Fiber Netwerk gaat glasvezel aanleggen in Waspik. Volgens het bedrijf is er voldoende belangstelling in het dorp voor de snelle internetverbinding. De aanleg van glasvezel in Waspik start naar verwachting rond de zomer. Mensen kunnen zich overigens nog tot en met 17 maart aanmelden voor glasvezel.