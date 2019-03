Minderjarigen betrokken bij brand voormalig bouwbedrijf Villaforte in Woudrichem

Raad Waalwijk krijgt uitleg over burgerbe­gro­ting, inwoners niet

26 maart WAALWIJK - In steeds meer gemeenten kunnen inwoners via een burgerbegroting zelf kiezen waarin geïnvesteerd moet worden. Waalwijk gaat uitzoeken of daar in deze gemeente ook behoefte aan is en heeft een ervaringsdeskundige uit Antwerpen uitgenodigd om over het onderwerp te komen praten.