Minister Hugo de Jonge bezoekt Altenahove in Almkerk

Het werkbezoek start om 12.30 uur met een presentatie over Altenahove, dat verzorging, revalidatie, verpleging en gespecialiseerde psychogeriatrische zorg biedt. Hierna krijgt De Jonge een korte rondleiding door de zorglocatie.

Eenzaamheid

CDA Altena-lijsttrekker Roland van Vugt is blij met de komst van De Jonge. ,,Als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is hij verantwoordelijk voor belangrijke thema’s als de zorg voor onze ouderen en het bestrijden van eenzaamheid. Graag laten wij de minister kennismaken met wat er op dat gebied in onze streek leeft en gebeurt.”