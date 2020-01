Minkukels en bovenbazen; ze vinden onderdak in abdij

VVV Venlo deelt RKC in Waalwijk een mokerslag uit

25 januari RKC Waalwijk heeft zaterdagavond in eigen huis een zware klap gekregen in de strijd tegen degradatie. Een snelle goal van Emil Hansson bleek niet genoeg voor een zege op VVV-Venlo. De Limburgers sloegen toe in de slotfase van de wedstrijd: 1-2.