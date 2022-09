Minstens zestig Oekraïners en statushouders naar kantoorpand in Werkendam

Henk Cornelisse duikt met thriller in wereld van misstanden in de showbusi­ness. ‘Het zal wel herkenbaar zijn, denk ik’

DRUNEN - Bij sommige passages dacht hij toch even: ‘heb ik echt zo’n perverse geest’, ‘heb ík dat geschreven?’ Maar uiteindelijk accepteerde Henk Cornelisse zijn hersenspinsels toch maar gewoon. Aangerand!, is een thriller over misstanden in de entertainmentwereld.

13 september