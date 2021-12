Mislukte stemming over opknappen van Waalwijks centrum roept vragen op: 'Waren ambities te hoog?’

WAALWIJK - SGP, Lijst de Jongste en PvdA willen opheldering over de mislukte peiling over een extra bijdrage voor een aantrekkelijker centrum van Waalwijk. Ook hebben ze kritiek op de nieuwe stemronde, die plots wordt gehouden.

Het plan voor de invoering van de zogeheten Bedrijven Investerings Zone (BIZ) wankelt. Stichting Centrummanagement ziet winkeliers én vastgoedeigenaren graag samen meebetalen aan een aantrekkelijker winkelgebied. Van bijvoorbeeld evenementen tot de aankleding van de winkelstraten. Als de nieuwe regeling doorgaat, zou er jaarlijks een kleine drie ton extra aan het centrum te besteden zijn.

Maar de vastgoedeigenaren en ondernemers moeten er nog wel mee instemmen. Of dat gebeurt, is de vraag. Bij de laatste stemming over de BIZ zijn te weinig stemmen uitgebracht om deze nieuwe regeling in te kunnen voeren.

Diep teleurgesteld

Stichting Centrummanagement en de gemeente zijn diep teleurgesteld. Ze hebben halsoverkop een nieuwe stemronde uitgeschreven, in de hoop dat er nu wel voldoende steun komt voor de plannen. Het wordt een haastklus. Iedereen moet opnieuw stemmen. Half december moet duidelijk zijn of de BIZ het nu wel haalt.

SGP, Lijst de Jongste en PvdA vinden het ook jammer dat de peiling is mislukt, maar zijn zeer verbaasd over de nieuwe stemronde. Ze zijn benieuwd of Stichting Centrummanagement en het college dit zo maar op eigen houtje mogen besluiten. Moeten ze het plan niet gewoon afblazen en zich bij de te lage opkomst van de stemmers neerleggen?

De drie oppositiepartijen vragen de nieuwe stemronde per direct te stoppen. Ze willen eerst meer duidelijkheid over de gang van zaken. Bij een eerdere poging in 2018 is er ook al te weinig gestemd. Nu gebeurt dit ondanks allerlei inspanningen van een communicatiebureau opnieuw.

De partijen tasten nog in het duister over het aantal uitgebrachte stemmen en de stemverhoudingen bij de recente stemming. ,,Wij betreuren het dat het college, in dit geval wethouder John van den Hoven, de gemeenteraad onvolledig informeert.”

Volgens hen zien verschillende ondernemers de BIZ in deze vorm ook gewoon niet zitten. ,,Het Centrummanagement is in hun ogen geen evenementenbureau en de voorgestelde heffingen zijn – zeker in deze periode – te hoog.”

Als het plan strandt, is dat wrang voor de gemeente. Ze steekt vele miljoenen in een aantrekkelijk centrum. De verwachting was dat ook ondernemers en vastgoedeigenaren hun steentje zouden bijdragen.

Het bestuur van Stichting Centrummanagement stapt waarschijnlijk op als het plan het bij de derde stemronde opnieuw niet haalt. De partijen zien liever een goede evaluatie. ,,Daarbij mag het bestuur ook kritisch naar zichzelf kijken: waren de ambities en de voorgestelde bedragen niet te hoog gegrepen.”

Het college buigt zich nog over de vragen.