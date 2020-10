Misrekening Heusden; opknappen Die Heygrave gaat flink meer kosten; hoeveel meer is nog geheim

Valt het allemaal wel mee dus? ‘Weinig klachten over rommel park Vlijmen’

6 oktober VLIJMEN - Heusden krijgt de laatste tijd amper nog meldingen of klachten over vervuiling in het Van Greunsvenpark in Vlijmen. En nu de BOA’s weer meer tijd hebben voor andere taken dan controle op naleving van de coronarichtlijnen, zal hun aanwezigheid nog eens een positief effect hebben.