Misschien eindigt het vervelende jaar alsnog heel positief

DRUNEN - Op eerste en tweede kerstdag zochten veel mensen de duinen bij Giersbergen op. Ingegeven door de macht van de gewoonte. Of om te ontdekken of het leven iets moois in petto heeft.

Keifa schraapt met haar linkerhoef over de klinkers, ze spitst haar oren. Stilstaan bevalt de merrie helemaal niet: na een tijdje begint ze ook te briesen. Ze kan bijna letterlijk de stal ruiken, bij D’n Dries. Moet haar baasje, Carla van Andel uit Giessen, toch nog even een praatje maken met die man met zijn mobieltje. Een beetje respect voor de ouderdom - Keifa is al 28 jaar, al zou je dat haar echt niet geven - is er dus niet bij.

Eerste kerstdag, dan word je geacht thuis te zijn. Carla heeft zich daar niks van aangetrokken. ,,Ik wil er even tussenuit zijn”, zegt ze. ,,Een uurtje rijden in de duinen. Zeker in deze tijd, want je kunt niet bij je familie zijn.”

Met de camper op pad

Even verderop, op de parkeerplaats van café De Drie Linden in Giersbergen, gooit een man een koffiefilter weg. De laatste handeling voordat de Zwollenaar met de camper naar een andere standplaats rijd, Bakel. Zijn vrouw zit al achter het stuur. Kerst en corona, en dus er maar tussenuit piepen, dat is niet de reden. ,,Elke vrije dag gaan we met de camper op pad. Doen we al dik twintig jaar. Dus ook tussen Kerst en Nieuwjaar. De kinderen zijn volwassen, ze zoeken elkaar op.”

Jan Knippels uit Wijk en Aalburg lurkt voorzichtig aan een bekertje koffie, geschonken vanuit een met riet bedekt stulpje dat vlakbij het café ligt. Hij heeft met zijn fietsmaat een rondje van 24 kilometer gemaakt over een mountainbikeroute. ,,Doen we altijd in het weekend. Morgen zijn we er dus ook. Het is gewoon lekker om buiten te zijn.” Gezellig is anders als vrouw en kinderen thuis zitten, zeker nu je vanwege corona nagenoeg niemand mag uitnodigen. “Die zijn er ook bij, maken een wandeling door de duinen. Bovendien is het prachtig weer, dus is het heerlijk om buiten te zijn.” Inderdaad er schijnt een waterig zonnetje, de temperatuur is aangenaam. Vandaar dat het deze vrijdag behoorlijk druk is in Giersbergen.

Alternatieve Kangoeroeloop

Daags daarna maken vier hardlopers van DAK zich rond kwart voor twaalf op voor de Eindejaarstrail van 22 kilometer. ,,Normaal zouden we meedoen aan de Kangoeroeloop in Vught”, zegt John van Heeswijk. ,,Die gaat niet door.” De trail ook niet, toch? ,,We hebben de route als gps op onze horloges staan, dus weten hoe we moeten lopen.” Voor Ron de Vaan wordt het de eerste keer. ,,Ik heb last van mijn enkels. En mijn zicht, ik zie geen diepte. Dus is het een beetje eng om over die kammetjes te lopen. Gelukkig is het geen wedstrijd. Ik houd die gele vlakken goed in de gaten, moet het goedkomen.”

Voor het eerst ontmoet

Susan van der Steen uit Tilburg en Marjolein Zuidema uit Werkhoven houden een veel rustiger tempo aan, samen met hun hondjes. Ze willen vooral heel veel praten. ,,We hebben elkaar twee minuten geleden voor het eerst ontmoet”, zegt Susan. ,,Na twee weken appen willen we elkaar beter leren kennen. Wie weet groeit er iets moois uit.” Zou dat vervelende jaar voor deze twee vrouwen alsnog in majeure eindigen.