Misschien zijn ze alweer weg, misschien niet: vijf velduilen in de duinen

Zie je een uil overdag, in het open veld ... tien tegen één dat het een velduil is, zeker als hij het landschap afspeurend rondvliegt. Dat geluk hadden enkele vogelliefhebbers deze week in de Loonse en Drunense Duinen. In totaal werden er vijf gespot.

Volledig scherm Overdag vliegend, typisch voor een velduil. Dit is dus geen uil uit de Loonse en Drunense Duinen. © G. Jansen

Zo zuidelijk in ons land zie je ze niet zo veel; de meeste velduilen die nog in ons land broeden doen dat op de Waddeneilanden en in mindere mate in Friesland en Groningen.

Behoorlijk reislustig

Of die velduilen die in de Loonse en Drunense Duinen gespot zijn daar vandaan komen is maar zeer de vraag, want ze zijn behoorlijk reislustig. In Nederland geringde vogels kunnen zomaar opduiken diep in Rusland. En voor hetzelfde geld zijn de huidige bezoekers in verband met koud weer en/of sneeuw komen afzakken uit het hoge noorden.

Volledig scherm Een velduil op de uitkijk. Aan het sterk afgesleten verenpak is te zien dat deze uil al de nodige kilometers achter de rug heeft. Archieffoto Art Wittingen

De velduil is dus ook een dagjager, in tegenstelling tot onze andere uilensoorten; de ransuil, de kerkuil, de bosuil, het kleine steenuiltje en de enorme én uiterste zeldzame oehoe.

Echte opportunisten

Velduilen leven vooral van muizen. Het zijn wat dat betreft echte opportunisten. Zijn er veel muizen - zoals in het topjaar 2014 - dan kan de populatie ineens enorm groeien. Dat verschijnsel - gelijke tred houden met de muizenpopulatie - zie je ook bij andere uilen, vooral de rans- en kerkuil, maar ook bij dagroofvogels als buizerd en torenvalk.

Volledig scherm Close-up van een velduil, kenmerkend zijn de grote gele ogen. © Vogeltrackers.nl

Locatie ... die blijft geheim