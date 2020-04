Mobiele DJ steelt oranjeharten in Oudheusden en Heusden

HEUSDEN - De Oranjelaan in Oudheusden wordt op Koningsdag bijzonder ingekleurd. In een voormalige carnavalswagen, vandaag Koningswagen, rijdt de mobiele dorps-DJ Theo van de Wiel door het dorp. “Het doel is om de bewoners en ondernemers in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken.”

Plots staat de wagen stil. Uit het niets galmt de meezinger “Eens zijn we allen samen” van Ad Siemons. Deze muzikale groet is tot hilariteit bestemd voor Tiny en Thea Kwaks. Opgeschrikt komen bewoners vaak gekleed met een toefje oranje massaal naar buiten. Op veilige anderhalve meter afstand blijft men voor de deuropening staan. Deinend gaan handen de lucht in. Er wordt geklapt en meegezongen.

,,We zijn totaal verrast en weten niet waar we dit aan verdiend hebben”, aldus Tiny Kwaks. Trots vertelt ze, dat de Oranjelaan bij een nationaal feestje altijd volledig op zijn kop staat. Met name tijdens een voetbalwedstrijd zijn alle huizen oranje versierd. Door de Corona is het even niet zo.”

Daarna rijdt de Koningswagen verder. Dit om ruim dertig adressen in Oudheusden en Heusden aan te doen. Hierbij is speciale aandacht voor de medewerkers van de Coöp. ,,Hartelijk dank voor de kanjers van de supermarkt”, aldus Van de Wiel. Naast DJ is hij initiatiefnemer. Bij het lied “17 Miljoen mensen” zingen klanten mee en applaudisseren. Door de kleine colonne wordt regelmatig onverwacht stilgestaan. Pal achter de DJ wagen volgt de wagen van de Stichting Woonveste die deze actie ondersteunt. Duidelijk is dat het oranjegevoel niet onopgemerkt voorbij gaat. Bewoners komen massaal naar buiten.

Emotioneel

Met “Leef als de morgen niet bestaat” van Hazes staat de Margrietstraat op zijn kop. Het is aangevraagd door Erwin en Patty Lobe. ,,Het is een leuk nummer met voor ons een duidelijke betekenis. Het is een fantastisch initiatief van Buurt Bestuurt.” In andere straten volgen bemoedigende liedjes. Het lied “The show must go on” werkt emotioneel op een toevallige fietser. ,,Op deze koningsdag maak ik vanuit Den Bosch een tochtje. In alle dorpen is het stil. Deze tekst raakt me emotioneel”, aldus Wim van Uggelen.

Fenna Verharen krijgt als voorschot op haar verjaardag van aankomende woensdag alvast “Lang zal ze leven” gezongen. Sharon Passon in de Tullensstraat wordt op het lied “Bij ons in Brabant” van René Schuurmans getrakteerd. Aan de Kasteellaan bij het huis van Yvonne Brouwer wordt het lied “Brabant” van Guus Meeuwis royaal meegezongen. Emotioneel en dankbaar neemt Toos Trimbosch, pal voor haar seniorenwoning het lied “Samen zijn” van Willeke Alberti in ontvangst. In de vesting Heusden is het door de toeristen een drukte van jewelste. Een lange sliert wacht voor de Heusdense ijssalon. Daarna wordt er op de stoepen van de Botermarkt het ijsje opgegeten.

Bijzonder

Met wat gemanoeuvreer wordt café Concordia, Bakkertje Deeg en de IJssalon aangedaan. Op de Vismarkt wordt door velen met de hand op het hart het “Wilhelmus” gezongen. Naast geplande bezoeken is er ruimte voor improvisatie. Tot hilariteit wordt bij het Leugenbankje op het Burchtplein spontaan het lied “Mijn Dorp” van Wim Zonneveld gedraaid. Ook wordt aan de Demer plots stilgestaan bij buren die ruim 1.5 meter van elkaar afzitten.

De organiserende stichting Buurt Bestuurt Oudheusden kan samen met Woonveste terugkijken op een bijzondere Koningsdag.