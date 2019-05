Modderdag bij kinderboerderij 't Erf in Waalwijk; trek je zwemkleding aan

Zorg over conditie dijk Kerkvaart­se haven niet nodig: ‘kering is goedge­keurd’

1 mei WAALWIJK - De dijk in Waspik verstevigen met stortstenen of de haven toch verbreden en een nieuwe dijk aanleggen? Waalwijk is terug bij af nu het college de situatie opnieuw gaat bekijken, zegt de ChristenUnie. De partij maakt zich zorgen. ,,De dijk is al jaren in slechte conditie. Het is te hopen dat hij het nog zolang volhoudt.”