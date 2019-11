Modemerk Mexx breidt uit met ontwerpstudio in Drunen

De RNF Group, eigenaar van Ferro Footwear en distributeur van het schoenenmerk Umbro, is sinds 2017 eigenaar van Mexx.Vorig jaar kocht de groep de merken Fred de la Bretoniere en Shabbies uit een faillissement en onlangs lijfde RNF ook het Waalwijkse schoenenbedrijf Palpa in. ,,Al met al zitten we inmiddels te klein in ons jasje. We groeien flink en willen verschillende afdelingen hier centraliseren.”

Schoenen ontwerpen

In Drunen wil Janssen met name de ontwerpers meer ruimte geven. ,,Hier ontwerpen en verkopen we de schoenen. De kleding niet, dat gebeurt in Istanboel.”

De hoofdontwerpster van Mexx kleding is een Turkse. En dat wil Janssen zo houden. ,,Mexx kleding is in het Oostblok, in landen als Rusland, Albanië, Kirzigië heel sterk. En daar kunnen we nog veel groter worden. De schoenen blijven we hier doen. Daar zijn we hier goed in. In De Langstraat is veel know how.”

Winkels

In Nederland heeft de RNF Group, waar nu zo'n 70 mensen werken, één Mexx-winkel in Nieuwegein. Uitbreiding van het aantal winkels in Nederland zit er niet in, schat Janssen. ,,Het winkellandschap in Nederland is heel lastig. In het Oostblok is veel meer ruimte voor winkels, hebben we veel minder concurrentie.”

Online shoppen is in het Oostblok nog geen gemeengoed. ,,Omdat we in Nederland veel online kopen, denken we dat dat in andere landen ook gebeurt. In Moskou en St. Petersburg misschien, maar kom je daar buiten, dan gaat het heel anders. Veel mensen op het platteland hebben geen bankrekening, die kunnen niet eens online shoppen.”

