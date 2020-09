Moeder en kind met twee katjes op tijd weg bij keukenbrand in Vlijmen

Definitief einde aan gevaarlijk kruispunt: rotonde in N322 bij Andel

31 augustus ANDEL - ,,Het is een stuk veiliger geworden", zegt een fietser die even afstapt. Hij doelt op de rotonde die aangelegd is in de N322, ter hoogte van de Hoge Maasdijk in Andel. Afgelopen weekend zijn de werkzaamheden afgerond.