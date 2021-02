Moeder natuur zorgt nu voor Winter Efteling: sprookjesachtig decor zonder publiek

Betrokken zijn bij de plaatsing van windmolen of zonnepark, dat willen vier op de vijf burgers

7 februari LOON OP ZAND - Vier van de vijf inwoners in de negen Hart van Brabant-gemeenten vinden het belangrijk dat ze kunnen meedenken bij projecten voor windmolens en zonneakkers. Meer dan de helft vindt het van belang dat burgers zelf kunnen investeren in zo’n project, of mede-eigenaar worden.