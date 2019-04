Moeder van Mieke Mertens uit Vlijmen zat in het verzet: ‘Ze wilde nooit vertellen over de oorlog’

VLIJMEN - Wie in het verzet had gezeten, zweeg daar na de oorlog meestal over. Zo ook Threes Mulder, de moeder van Mieke Mertens uit Vlijmen. ,,In het begin was ik boos, later begreep ik haar.”