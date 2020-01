Moeilijk of niet, Heusden blijft denken aan tien windturbines

Dat liet wethouder Mart van der Poel dinsdagavond weten op vragen van raadslid Aart Jan Gorter (D66). Gorter vroeg zich af met welke boodschap Van der Poel vandaag (woensdag) naar het regionaal overleg met andere gemeenten gaat, waarin de REKS wordt besproken; de Regionale Energie- en Klimaat Strategie.

Quote We hopen dat onze visies één op één worden overgeno­men Mart van der Poel, wethouder gemeente Heusden

Kort gezegd wordt daarin bepaald waar en hoe in de regio Hart van Brabant duurzame energie kan of moet worden opgewekt. Meer concreet: waar kunnen - en misschien wel moeten- windmolens en zonnevelden komen.

Heusden houdt, net als anderen gemeenten, graag zelf het heft zoveel mogelijk in handen. Vandaar dat er al een zonneplan is, en nu ook een concept-Windplan. ,,We hopen dat onze visies één op één worden overgenomen", aldus Van der Poel dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte en Duurzaamheid.

Niet bijten

,,Of in elk geval dat het elkaar zo min mogelijk bijt." Gisteravond is de Heusdense visie nog niet inhoudelijk behandeld, alleen de totstandkoming en de hoofdlijnen.

Volledig scherm wethouder Mart van der Poel © Paul Engelkes/gemeente heusden

Het concept-Windplan is tot stand gekomen na het nodige overleg met inwoners en belangenorganisaties. Daar kwam onder meer uit voort dat windmolens minstens 750 meter van de bebouwdekom-grens moeten blijven. Dat is verder dan de wettelijke norm van 400 meter tot huizen, die overigens wel als uitgangspunt in het buitengebied van Heusden geldt.

Heusden houdt vinger in de pap

Dan zijn er nog allerlei andere regels, voorschriften en voorwaarden, waardoor op voorhand niet veel gebieden over lijken te blijven om turbines van zo'n 200 meter hoog te plaatsen.

Overigens heeft Heusden niet alles tot achter de komma uitgerekend en uitgezocht. Veel wordt overgelaten aan initiatiefnemers, die zelf eventuele ‘hobbels’ moeten nemen. En uiteindelijk heeft Heusden altijd nog een vinger in de pap omdat, waar eventuele turbines ook komen, altijd een wijziging van het bestemmingsplan nodig is.

Twintig molens of 200 hectare zonnevelden

Heusden wil binnen z'n grenzen op termijn 800 TeraJoule aan duurzame energie opwekken. Dat is een vijfde van alle energie die in Heusden wordt verbruikt (inclusief gasverbruik en autobrandstof). Daar zijn 20 grote windmolens of 200 hectare zonnevelden voor nodig. Of een combinatie van 10 windturbines en 100 ha zonnevelden.

Volgens Van der Poel weet de regio van de ambities van Heusden. Hij denkt niet dat in de REKS een ‘harde verdeling’ komt van het aantal windmolens per gemeente. ,,Er wordt gekeken waar het kán.” Hij schat in dat de REKS uitkomt op zo'n tien turbines in Heusden. ,,Zeker niet meer.”