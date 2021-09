Moeilijk vast te stellen of Woerkumse oorlogsburgemeester Van der Lely écht fout was

Zomerse temperatu­ren of niet: IJpelaar vraagt nú alvast om hulp in geval van sneeuw en gladheid

8 september WAALWIJK - Regeren is vooruitzien, stelt Yvette IJpelaar. Daarom stelt ze nu maar vast vragen over de gladheidsbestrijding in de gemeente Waalwijk. Ze wil een telefonische helpdesk voor ouderen en invaliden, dat ze kunnen bellen in geval van sneeuw of gladheid.