Moet het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen in Waalwijk worden uitgebreid? De meningen zijn verdeeld

Parkeerplaats bij De Els

Volgens IJpelaar zijn er op drukke momenten soms echt parkeerplaatsen te kort. De partij wil dan ook dat de gemeente op korte termijn het aantal invalidenparkeerplaatsen uitbreidt, bijvoorbeeld op de parkeerplaats bij De Els. Het college is dat niet van plan. Wel blijven burgemeester en wethouders de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen voorlopig in de gaten houden, zo zegt het college toe. ,,De resultaten wachten wij af voordat we beslissen of en waar het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen worden uitgebreid.“