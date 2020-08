Moet het straks de hele dag waaien in de klas?

Fietser naar ziekenhuis na aanrijding met beschonken snorfiets­be­stuur­der in Waalwijk

23 augustus WAALWIJK - Een snorfietsbestuurder is zaterdagavond aangehouden nadat hij met te veel alcohol op een fietser had geschept op het Halve Zolenpad in Waalwijk. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht.