Moeten woonwagens in Waalwijk weg na drugsvondst? Snel einde aan onzekerheid

Willem van Oranje start na de zomer met basis­school voor hoogbegaaf­den: Athena Driessen

6 maart WAALWIJK - Willem van Oranje Scholengroep in Waalwijk start na de zomervakantie met een Athena-basisschool voor hoogbegaafde kinderen. De school wordt gehuisvest in de Koningsschool in Landgoed Driessen. Ook leerlingen van buiten Waalwijk kunnen er terecht.