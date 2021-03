Mogelijk drugslab gevonden in loods van wapenhandelaar Jan B. in Hulten

Kosten jeugdzorg omlaag én jongeren beter helpen: ‘Zoek oplossing in het gezin’

26 februari VLIJMEN - Het is ambitieus, maar hij gelooft er heilig in. De kosten van de jeugdzorg kunnen volgens wethouder Peter van Steen (Heusden) flink omlaag, terwijl méér jongeren succesvol worden geholpen. Simpelweg door minder jongeren direct door te verwijzen naar specialistische hulp, maar de oplossing te zoeken in het gezin. Het wordt tijd voor actie.