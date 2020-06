Mogelijk eeuwenoude menselijke resten gevonden in Waalwijk: ‘Hoe donkerder en brozer de botten, hoe ouder ze zijn’

WAALWIJK - De medewerkers van Enexis die maandag een sleuf groeven in de Torenstraat in Waalwijk zullen raar op hebben gekeken toen zij plotseling op menselijke resten stuitten.

Ze schakelden de politie in. Ook Saskia de Kock, medewerker Erfgoed bij de gemeente Waalwijk, kwam ter plaatse. Al snel concludeerde ze dat het om vermoedelijk eeuwenoude botten gaat van vier personen. Drie individuen zijn niet meer intact, de vierde is dat wel. ,,Dat skelet lag in een min of meer opgerolde positie in de sleuf.”

Voor De Kock was de situatie bijzonder, maar niet uniek. ,,Ik doe dit werk nu zo'n twintig jaar, waarvan dertien bij de gemeente Waalwijk. Om de zoveel jaar hebben we een toevalsvondst.”

Volgens De Kock is de locatie waar nu door Enexis wordt gegraven talloze jaren terug een begraafplaats geweest. ,,Er stond een kerk, met een kerkhof eromheen op de plek waar nu bebouwing is. Dat weten we. Daarom is de vondst niet echt schokkend.”'

Nagels van doodskisten

Interessant is het wel. Dinsdagochtend heeft een archeoloog de oude resten bekeken, gedocumenteerd en veiliggesteld. De vondst bestond niet alleen uit botten. Er werden ook nagels kan doodskisten en restmateriaal van de oude kerk gevonden. ,,De botten worden dan schoongemaakt en verder geïdentificeerd", zegt De Kock. Uit welke eeuw de resten komen, is nu nog niet duidelijk. ,,Aan de kleur kunnen we zien of het om oude botten gaat. Hoe donkerder en brozer, hoe ouder. Deze resten zouden uit de Middeleeuwen kunnen komen, maar zouden ook uit 1700 kunnen komen.”

Volgens De Kock is de kans klein dat enkel de vier opgegraven skeletten onder de Waalwijkse bodem liggen. ,,Onze inschatting is dat er meer resten in de grond zitten, maar als er geen noodzaak is om die op te graven, dan laten we dat zo.”

Zo'n noodzaak kan bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe woonwijk zijn. In dat geval wordt er veel graafwerk verricht, waarbij de botten worden opgegraven. Maar zo lang dat niet op de planning staat, blijven de resten onder de grond.