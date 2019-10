Mogelijk nieuwe eer voor verzetsman Henk Romeijn

Romeijn (destijds 22) pleegt op 8 juli 1943 in Nijmegen een aanslag op de beruchte politiechef en NSB’er Anton van Dijk. Na het afvuren van twee schoten gaat de Drunenaar er op de fiets vandoor, maar wordt aangehouden door iemand die denkt dat hij een fietsendief was. Romeijn wordt overgedragen aan de politie, die er vervolgens achterkomt dat Romeijn achter de aanslag zit. Van Dijk blijft in eerste instantie in leven, maar overlijdt eind augustus alsnog aan de complicaties van de aanslag.

Executie

Romeijn belandt in Arnhem in de gevangenis, wordt overgeplaatst naar Kamp Vught en krijgt op 27 maart 1944 van het SS- und Polizeigericht in Den Haag de doodstraf. Op 4 april wordt hij vanuit Kamp Vught weer naar de cel in Arnhem gebracht, waar hij de volgende ochtend wordt opgehaald om geëxecuteerd te worden; hoewel de officiële melding is dat hij ‘wordt overgebracht naar elders’. Zijn stoffelijk overschot is nooit gevonden .

Romeijn wordt in 1921 in Rotterdam geboren. Omdat zijn moeder niet voor hem kan zorgen, staat zij hem af en komt Romeijn in 1927 terecht in het gezin van Hannes en Kee van Loon in de Schoolstraat in Drunen. Aan het begin van de oorlog wordt Romeijn opgenomen in een sanatorium in IJsselstein, omdat hij lijdt aan tuberculose. Via een man die hij daar leert kennen, sluit hij zich aan bij het verzet.