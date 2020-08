Mogelijke corona-uitbraak in De Vossenberg: zorgcentrum in Kaatsheuvel voorlopig dicht voor bezoek

Kaatsheu­vel maakt zich op voor anderhalve­me­ter­fes­ti­val met Tino Martin en René Froger, meezingen mag niet

19:12 KAATSHEUVEL - Het moet het grootste ‘terrasfestival’ van Nederland worden. Muziekfestijn We Are Back gaat vrijdag in Kaatsheuvel van start voor zo'n 700 man. Op het podium staan favorieten als Tino Martin, René Schuurmans en René Froger. ,,Als we er een beetje aan verdienen, doen we het in het najaar nog een keer”, zegt organisator John van Pas.