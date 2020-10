‘Mogen tachtig bezoekers? Of toch dertig?: Arcadehal Waalwijk week later open vanwege ‘onduidelijke’ coronaregels

Afgelopen weekend hadden Toon Gemmink en zijn broer Patrick nog 60, 65 man binnen bij Highscore Waalwijk, hun spiksplinternieuwe arcadehal in het leisurecentre aan de Professor Asserweg. Voor familie en vrienden hadden ze een besloten generale repetitie. En deze donderdag zou de zaak voor eerst open moeten zijn voor het publiek.

Maar toen was daar die persconferentie van maandagavond. ,,Natuurlijk wisten we dat er maatregelen aan zaten te komen”, zegt Toon Gemmink, die samen met zijn broer Highscore exploiteert. Het probleem is alleen dat de mededelingen van Mark Rutte en minister Hugo de Jonge ook voor de speelautomatenbusiness niet meteen voor meer duidelijkheid zorgden.

,,Volgens de oude protocollen voor speelautomatenhallen mag je per 10 vierkante meter één persoon binnenlaten. Dat zou voor ons betekenen dat er ruimte is voor tachtig bezoekers. Alleen, geldt dat protocol nog? Of geldt ook voor ons dertig? Daar ziet het nu in ieder geval naar uit.”

Linksom of rechtsom moet Gemmink voorbereid zijn op de situatie van de komende weken. ,,Ik zou sowieso al op minder dan tachtig gaan zitten. We hebben nu besloten om alleen met online reserveringen te gaan werken. Dat systeem was al in de maak, het was vooral bedoeld voor het plannen van groepsreserveringen, zoals kinderfeestjes. We gaan dat versneld invoeren voor iedereen. Maar we werken met partijen in het buitenland; Dubai, Australië en Amerika. Dat duurt even.”

‘We willen ook niet dat mensen buiten moeten gaan staan wachten’

Met dat systeem denkt Gemmink voorlopig vooruit te kunnen. ,,We willen ook niet dat mensen buiten moeten gaan staan wachten. Zeker niet met dit weer. En je weet meteen wie je binnen hebt en je kunt met tijdsloten werken.” Hij hoopt dat het reserveersysteem na het weekend online staat op highscore.nl.

,,We hadden graag de deuren geopend”, zegt Gemmink. ,,We hebben keihard geknokt om op tijd open te kunnen. We waren er echt klaar voor.” En hij niet alleen. ,,Er zijn al best wat mensen aan de deur geweest. Die hebben we moeten wegsturen. Er is genoeg interesse.”